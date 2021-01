Se hizo justicia para ‘Jota Jota’

La FPF deberá pagar más de 800 mil soles al técnico Juan José Oré por indemnización debido al despido arbitrario cuando era técnico de las divisiones menores.

El técnico nacional Juan José Oré es uno de los directores técnicos más queridos y recordados por la afición peruana. Su labor con la Selección Peruana de menores logró rescatar a buenos futbolistas y su época más recordada fue lo hecho con los conocidos ‘Jotitas’ el 2007, cuando llegaron a disputar el Mundial de la categoría.

Lamentablemente, su despido sin razón alguna causó conmoción en toda la afición peruana y periodistas deportivos. No entendían cómo un trabajador que hizo un gran rol con las menores por 17 años terminaría su carrera por la puerta falsa.

“No me renovaron luego de trabajar 17 años en la FPF y logrando resultados. Quisieron reducirme el sueldo a más de la mitad y Ahmed nunca me dio la cara. Yo era su piedra en el zapato. A mí todos me saludaban. A él no”, declaró tras su despido Juan José Oré al diario Líbero.

El proceso judicial inició en la gestión de Edwin Oviedo y la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Juan José Oré contra la FPF sobre desnaturalización de contratos y otros, en consecuencia.

El documento indicó que “se ordena a la demandada abone a favor del accionante la suma de S/ 813.266,75 soles por concepto de gratificaciones, indemnización vacaciones y compensaciones por tiempo de servicio, más intereses legales y financieros que se liquidarán en ejecución de la sentencia”.