Se queda en casa

Roberto Mosquera renovó por dos temporadas con Sporting Cristal, Juan José Luque, director general, anunció la extensión del vínculo con el entrenador.

En una entrevista con el programa “Las Voces del Fútbol”, Juan José Luque, Director General de Sporting Cristal, se refirió al presente que vive el conjunto ‘celeste’ y lo que se tiene en mente de cara a la siguiente temporada.

Uno de los puntos más resaltantes dentro de esta charla con los panelistas fue sobre Roberto Mosquera. El DT de Sporting Cristal tuvo el visto bueno de la directiva y renovará con el club por las próximas dos temporadas.

“Con Mosquera conversamos la semana pasada y hemos llegado a un acuerdo para una renovación por las próximas dos temporadas. Independientemente del resultado, valoramos lo hecho en el año y creemos en él y su proyecto”, indicó.

“Para mí es un agradecimiento el poder estar al frente de esta institución. Desde donde veníamos, en la 6°, hasta donde estamos es de mucho trabajo y mucho compromiso. Hay que hacer una gran valoración de lo que se tiene, pero no debemos quedarnos ahí. He compartido otras realidades en el Barcelona, no hay que desenfocarnos del objetivo. Creo que hay muchos aspectos que podemos mejorar en Sporting Cristal para dar un mejor papel ahora y a futuro”, manifestó Luque.

Luque señaló que serán otros aspectos los que imperan en el equipo que busca su estrella 20 de su historia.

“Hay varios tipos de cansancios, pero cada equipo va sacando sus virtudes. Nosotros llegaremos con las piernas más cansadas, pero les aseguro que la mente y corazón estarán al máximo”, precisó el directivo a tan solo 48 horas del encuentro entre Universitario vs Sporting Cristal por la primera final.