¿Seguirá en Boca Juniors?

El zaguero de la Selección Peruana, Carlos Zambrano, se refirió a su continuidad en Boca Juniors, entre otros temas más.

Nuestro compatriota Carlos Augusto Zambrano está por cumplir un año desde que se convirtió en jugador del equipo argentino Boca Juniors y en ese tiempo ya acumula los títulos de la Superliga Argentina y la Copa Diego Armando Maradona. Aunque tiene contrato vigente con los ‘xeneizes’, el defensa sigue mirando a futuro en su carrera, donde guarda tener la oportunidad de pertenecer a Alianza Lima.

“Me gustaría jugar por Alianza Lima en algún momento de mi carrera, esté en la categoría que esté”, dijo Zambrano en ‘Gol Perú’.

Sobre su continuidad en el cuadro ‘xeneize’ dijo: “Me he sentido muy cómodo en el grupo y en el club, me han tratado muy bien, pudimos ganar dos títulos y queda pendiente la Copa Libertadores, que es un sueño para el equipo”.

“Con la dirigencia me llevo muy bien. Tengo 2 años más de contrato en Boca y espero cumplirlo y prolongarlo. Me gustaría irme de Boca con una Libertadores. A nivel de entrenamiento, Argentina es mucho más fuerte que Europa, no estaba preparado, pero al final te va acoplando”, agregó el zaguero nacional.

Por último, habló de lo que le espera a la Selección en las Eliminatorias: “Sabemos que hemos arrancado muy mal las eliminatorias. Venezuela y Bolivia son rivales directos y ahora no podemos regalar más puntos. Espero estar en el partido ante Venezuela, porque me falta cumplir una fecha de suspensión. Siempre quiero lo mejor para el equipo y ojalá podamos escalar en la tabla”.