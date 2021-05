Segundo día de huelga: Inspectores de Sunafil exigen plan anti-covid

Inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) realizan una huelga nacional indefinida desde el 17 de mayo, en la que reclaman la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo para evitar contagiarse de la COVID-19 en los trabajos de fiscalización laboral que realizan.

Asimismo, denuncian que la Sunafil no respeta la salud de sus inspectores y pone en riesgo a los usuarios, puesto que no cuenta con el documento que permita identificar los riesgos y peligros a los que están expuestos los trabajadores. “La Sunafil no cumple la normativa, pero exige a los empresarios”, manifestó Eduardo Ruíz Marmanillo, inspector auxiliar .

Los huelguistas indicaron que tienen una recarga laboral, argumentan que les encargan cuatro expedientes por semana y 16 por mes. Es decir, que deben solucionar dos por día. “La distribución de las denuncias es inadecuada, es imposible tramitar dos expedientes por día. Cada caso tiene su complejidad”, manifestó Napoleón Dávila Soria, inspector del trabajo.

