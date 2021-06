La delegación de la Selección Peruana – salvo Ricardo Gareca – recibió la primera dosis de vacuna contra la COVID-19 en Quito, tras el duelo con Ecuador.

La Selección Peruana tomó aire en la ciudad de Quito, venciendo el último martes 2-1 a Ecuador y pudo sumar sus primeros tres puntos en las Eliminatorias Qatar 2022, un resultado clave para de ahí en más meterse de lleno en el inicio de la Copa América 2021 en Brasil que se estrenará el domingo 13 de junio, pero nos tocará debutar el jueves ante Venezuela.

En esa línea, tal y como se tenía planeado dentro del itinerario antes de volver a Lima, se llevó a cabo el proceso de vacunación contra la COVID-19 en tierras norteñas luego del encuentro. Así, la Bicolor recibió la dosis del laboratorio chino Sinovac, brindada por la Conmebol justamente para la competencia sudamericana.

Si bien los integrantes de la escuadra nacional recibieron la vacuna contra el coronavirus, no fue igual para el seleccionado nacional Ricardo Gareca Nardi y es que según información dada por medios capitalinos, este último prefirió no vacunarse.

Fue un total de 72 miembros de la Selección Peruana, de los cuales 58 pertenecen a la parte deportiva y los restantes se reparten entre dirigentes y empleados. En el caso del ‘Tigre’ decidió no vacunarse contra la COVID-19 en Quito, con la firme postura que en su momento expresó, entendiendo que esperará cuando le corresponda. No obstante, no fue el mismo caso para los que conforman su comando técnico.

De esta manera, la Selección Peruana se alista para su gran debut en la Copa América en donde buscará hacer una buena campaña antes de las Eliminatorias.

LEYENDA: Ricardo Gareca y el plantel de futbolistas.