Selena Gómez asume su diagnóstico de bipolaridad con tranquilidad

Selena dijo haberse sentido aliviada cuando le diagnosticaron bipolaridad

“Sentí que se me quitó un gran peso de encima cuando me enteré”, reveló en una entrevista que ofreció a la revista ELLE. “Podría respirar hondo y decir: ‘Está bien, eso explica muchas cosas'”. Selena Gómez, quien recientemente cumplió 29, reveló el año pasado durante un episodio del show Bright Minded, con Miley Cyrus que padecía de bipolaridad.

“Recientemente fui a uno de los mejores hospitales psiquiátricos de Estados Unidos. El Hospital McLean, y hablé de que, después de años de pasar por muchas cosas diferentes, me di cuenta de que era bipolar”, destacó.

“Entonces, cuando voy a conocer más información, en realidad me ayuda. No me asusta una vez que lo sé … Quería saber todo al respecto y me quitó el miedo”. La joven cantante, también padeció un diagnóstico de lupus en 2014, un trasplante de riñón y quimioterapia.

“Hubo todas las cosas que honestamente deberían haberme desanimado”, comentó. “Cada vez que pasaba por algo, pensaba, ‘¿Qué más? ¿Con qué más voy a tener que lidiar?'”. “Gracias a Dios fui fuerte y no busque lastimarme”, alertó Gómez.

Gómez, es uno de los íconos juveniles más importantes de Estados Unidos y del mundo entero. La cantante, actriz, compositora y diseñadora de modas nació el 22 de julio de 1992 en Texas, y a la corta edad de 7 años inició su carrera como actriz con un papel secundario en la serie infantil Barney y sus amigos.

Su desempeño frente a las pantallas llamó la atención de varios e importantes productoras estadounidenses que no dudaron en convocarla para nuevos proyectos.

Así, Selena Gomez apareció posteriormente en películas y series de TV como Walker, Texas Ranger: Trial by fire, Brain Zapped, Spy Kids 3-D: Game over, Princess Protection Program, Wizards of Waverly Place y Hannah Montana, entre otras.

Ya en 2012, luego de haber protagonizado Ramona and Beezus, su primera película en el cine, Selena Gomez, prestó su voz para el personaje principal de Hotel Transylvania. Al año siguiente, 2013, publicó su primer disco como cantante solista, titulado Stars Dance, llegando al primer puesto en países como Estados Unidos, Canadá y Noruega.

Luego de hacer varias giras y de siete años de contrato con Hollywood Records, Selena Gomez firmó un nuevo vínculo con Interscope para seguir producir nuevos discos.