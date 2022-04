Sentencia a 30 años de prisión a sujeto que obligó tener relaciones sexuales a menor

El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Huánuco sentenció a 30 de pena privativa de la libertad contra Jhordan Alexander Dávila Quiñonez, quien cometió el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, en agravio de una menor de 12 años.

Los hechos habrían ocurrido, el 16 de abril del 2018, tras salir con dirección al colegio, retornó a su casa a las 5:00 p.m. y, tras ser interrogada por su madre sobre su paradero, le confesó que se había encontrado con su amigo, en eso, la madre le descubrió un “chupetón” en el cuello de la menor.

La menor le contó que había estado con Dávila Quiñonez, quien lo había llevado a un hotel, ubicado por la entrada de Huancachcupa, lugar donde el sujeto pidió tener relaciones sexuales, amenazándola que si no accedía iba a perder la confianza y la amistad.

Asimismo, le manifestó que el sujeto le llamaba por teléfono pidiéndole que le espere en su colegio y que si ella no cumplía le podía pasar algo. Así que a las 1:70 a.m. la menor se encontró aquel día con el hombre, quien le había pedido que trajera ropa de calle, con el fin de no entrar al colegio y hacerse la pinta con él.

Refirió que la obligó a ingresar al hotel para tener relaciones sexuales y ver pornografía hasta el mediodía, luego el hoy sentenciado salió del hotel dejando sola a la menor, quien minutos después salió y se fue a un parque por miedo, le contó a su madre.

Con las evidencias presentadas por la fiscalía, los magistrados del colegiado lo condenaron a 30 años de prisión efectiva y al pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.