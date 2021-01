Sergio Ramos y Lucas Vázquez con un pie fuera del Real Madrid

El Real Madrid busca renovar a los tres futbolistas pero las negociaciones con el capitán y con el extremo derecho están en punto muerto.

Zinedine Zidane pidió el 1 de enero en la previa del partido frente al Celta que las renovaciones de Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Luka Modric se resolvieran cuanto antes. “Queremos todos, no es que pregunte al club, queremos que se solucione lo antes posible, es el interés de todos y para nuestro bien. Que se arregle rápidamente”. Una petición que de momento se dilatará en el tiempo.

Las tres negociaciones están en diferentes puntos. La más fácil a día de hoy es la de Luka Modric, el croata seguirá una temporada más en las filas del Real Madrid. Ha aceptado el salario que le ha ofrecido el club blanco y seguirá de blanco una temporada más con 35 años. Solamente falta la firma y que se haga oficial.

No será tan dulce las ampliaciones del capitán Sergio Ramos y de Lucas Vázquez. Según El Larguero de la SER, el defensa no ha respondido todavía al ofrecimiento del Real Madrid. El club blanco está dispuesto a que Ramos continúe dos años más (1+1) como madridista pero con una reducción importante de su salario por temporada (se habla de un 10% de los 15 millones de euros que gana por temporada). Ramos y su entorno aún no han contestado a la oferta. Mientras que según informa El Chiringuito, Florentino Pérez se reunió con Ramos en su habitación el pasado miércoles en el Hotel Huerto del Cura durante dos horas y media antes del partido contra el Elche. Josep Pedrerol ha asegurado sobre el encuentro: “Fue amistoso, cordial. Sergio le dijo a Florentino: ‘La propuesta que me habéis hecho no la voy a aceptar y a partir de ahora voy a escuchar ofertas’. Algo a lo que el camero añadió: ‘Me ha contado alguien del PSG que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi’. Mientras que Florentino respondió: ‘Si tiene una buena oferta lo vamos a entender'”.

Y la renovación de Lucas Vázquez, también está en punto muerto. El futbolista, de 29 años, que acaba contrato el próximo 30 de junio, tiene encima de la mesa una oferta por tres temporadas, pero al internacional español no le acaba de convencer. Una situación muy parecida a la de Sergio Ramos. El tira y afloja entre el Real Madrid y ambos futbolistas continúa.