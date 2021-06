Sifan Hassan, atleta femenina, batió el récord del mundo de 10.000 metros.

La atleta holandesa Sifan Hassan, nacida en Adama, en Etiopía, estableció un nuevo récord mundial de los 10.000 metros al parar el crono en 29:06.82 en los FBK Games de Hengelo.

Hassan acabó con el récord que tenía desde el 12 de agosto de 2016 la etíope Almaz Ayana, con un tiempo de 29:17.45.

“Yo me sentía bien. Iba siguiendo la estela de las luces y veía que estaba en tiempo de récord y me sentía bien. Tanto, que quería ir más de prisa. Y tenía que repetirme: ‘Quieta, no te muevas de aquí, espérate a la última vuelta'” contó Hassan.

Luego, agregó: “Y en la última vuelta, cuando aceleré y dejé atrás las luces, pensé: ‘Lo tengo, tal vez saldrá 29m16s, o 29m15s…’. Lo que no me imaginaba es que batiría el récord por tanto margen”.

Hassan acumula cuatro récords del mundo: aparte de los 10.000 m, domina la hora (18,930 km), la milla (4m12s33) y los 5K en ruta (14m44s).