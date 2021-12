Sigrid Bazán afirma que se avergüenza del Congreso

Durante el debate sobre la moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, la legisladora de Juntos por el Perú (JP), Sigrid Bazán, cuestionó a sus colegas y sostuvo que le avergonzaba el Congreso al cual pertenece.

Asimismo, recordó que “el 70% de las personas cree que el Poder Legislativo es un circo”.“Yo debo decir que estoy bastante decepcionada decepcionada este Congreso. Una de las cosas que he aprendido a mis 31 años, al ser congresista, es que finalmente estas intervenciones las va a ver la gente, porque que me escuche los 129 parlamentarios aquí, la verdad es que me da igual. Hay un 70% de personas que cree que este Congreso es un circo, a mí me avergüenza este Congreso y se lo digo a la gente”, dijo, recibiendo así algunas críticas por parte de sus colegas.

“A la gente que me escucha, me avergüenza este Congreso. A la prensa que nos ve, me avergüenza este circo en que nos hemos convertido. Me avergüenza ver a la gente afuera de Congreso gritar que lo cierren porque hasta uno pensaría, con toda justificación, lo que pide la gente afuera”, culminó tras ser interrumpida por la presidenta momentánea de la Mesa Directiva, Lady Camones.

Finalmente retiró sus expresiones, pero reiteró que comparte el sentimiento del 70% de la población que según ella desaprueba la institución a la cual pertenece.

Reacción

El congresista de Avanza País Alejandro Cavero solicitó la palabra le respondió a Bazán. “Si tanto odia el Congreso, tanto le avergüenza que pida licencia sin goce de haber que nadie la va a extrañar”, indicó.

Dato: Luego del incidente, los demás congresistas celebraron la respuesta de Cavero y Bazán se dispuso a enviar besos a los presentes.