Silvia Sullca: Critican mi gestión cuando llevan cuatro meses en el cargo

“Le pido y le exhorto, dedíquese a trabajar y no estar buscando chismes baratos”

Silva Sullca, regidora de Huánuco y gerente de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Huánuco, deploró que funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) estén criticando su gestión, cuando apenas llevan cuatro meses de haber asumido dichos cargos de confianza.

“Cuando asumí el cargo, encontré muchos problemas y no me dediqué a cuestionar como el actual gerente, por lo contrario, encaminé y gestioné muchos proyectos a favor de Huánuco”, explicó.

La regidora le contestó a Rodríguez que en vez de buscar culpables, más bien busque soluciones al problema.

“Cómo no se van a morir las plantas, si ni siquiera han sido capaces de pagar planillas a los trabajadores, los sueldos al equipo técnico, los requerimientos dos meses, tres meses sin atención”, señaló.

Cuando se le consultó si tenía familiares trabajando en la institución, “es totalmente absurdo, no tengo familiares trabajando en el Gorehco, es una mentira… es una pena que la incapacidad te haga buscar problemas donde no hay, yo más bien le pido y le exhorto, dedíquese a trabajar y no estar buscando chismes baratos”.

Esta réplica se dio luego que el gerente de Recursos Naturales del Gorehco, William Rodríguez, haya implicado a Sullca en un mal manejo en el proyecto de Mancapozo.

“Yo quisiera decir al gerente, ¿Qué nueva gestión ha conseguido en estos cuatro meses?… Mi gerencia ha crecido 1.5 % de inversiones, lo que en antes no tenía la gerencia la capacidad presupuestal suficiente, ni la capacidad de recursos humanos, que lamentable que la actual gestión se dedique solo a ver problemas donde no hay”, declaró.

“Parece que está en el cargo para criticar mi gestión, sin embargo, puedo decir que, durante mis tres años de gestión, he desarrollado proyectos para las 11 provincias, eso si no lo dicen”, contestó Sullca.

“O en todo caso que me demuestre que yo he dejado las plantas en mal estado, lo cual mi informe de cargo está bien claro y él lo ha recepcionado, como todo proyecto ambiental, forestal o productivo tiene una tasa de mortalidad 15 %, 20 %”, declaró.