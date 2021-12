Sin darte cuenta puedes perder la audición si escoges mal tús auriculares

¿Existen regulaciones sobre qué tan fuertes pueden ser los auriculares?

Sí y no: existen normas vigentes sobre cuán ruidosos pueden ser los “reproductores de música portátiles”, como los iPod. Este límite no se sigue necesariamente si no está utilizando los auriculares que vienen con el dispositivo. Algunos auriculares tendrán una mayor eficiencia y otros menos. Aunque las regulaciones se mueven en la dirección correcta, aún no son a prueba de balas.

3 cosas que debe buscar en los nuevos auriculares

Lo más probable es que pase mucho tiempo con sus nuevos auriculares, y asegurarse de tener un buen ajuste cómodo reduce la necesidad de un volumen excesivo. Calidad de audio. Cuanto mejor sea la calidad de audio, más los disfrutarás. Tampoco necesitará subir el volumen solo para escuchar los detalles.

Tengo pérdida auditiva, ¿qué auricular debo usar?

Si tiene una pérdida auditiva, probablemente esté usando audífonos.

Muchos audífonos se pueden conectar a reproductores de música, radio y televisión por igual y transmitir el sonido directamente a sus audífonos. Este tipo de transmisión siempre reflejará su pérdida auditiva, por lo que obtendrá una experiencia auditiva óptima. Solo recuerde mantener el volumen a un nivel seguro.

Algunos auriculares también se pueden ajustar desde una aplicación para darle más frecuencias de sonido y reflejar su pérdida auditiva. De esa manera, no tiene que subir todos los sonidos para escuchar los que se están perdiendo, pero puede concentrarse en las frecuencias que necesita.

Si aún no usa audífonos, le recomendamos que se haga una prueba de audición en una clínica y que se haga una prueba de audífonos.