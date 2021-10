Sin descanso: Ayer domingo masiva asistencia en proceso de vacunación

Ayer domingo tres de octubre, continuó el proceso de vacunación contra la COVID-19 en Huánuco, donde se convocaron especialmente a quienes estaban programados para inocularse su segunda dosis.

En un recorrido por la Institución Educativa San Pedro de la ciudad de Huánuco. Se observó la presencia de decenas de ciudadanos que asistieron a cumplir con la vacunación.

“Me toca la segunda dosis de la vacuna, me dijeron por teléfono que no había. Vine a comprobarlo y sí hay, ya me vacuné”, dijo un adolescente inmunizado con las dos dosis del laboratorio Pfizer.

Cabe mencionar que ayer se habilitó solo un centro por distrito. En Amarilis, Julio Armando Ruiz, en Pillco Marca el centro de salud y en Huánuco San Pedro.

“Buena iniciativa para quienes no tenemos tiempo de lunes a sábado; deben hacerlo con más frecuencia, que se vacune a la población los domingos”, apuntó una joven que se acercó a inmunizarse con su primera dosis.

Las instituciones de salud de Huánuco exhortan a la población a no bajar la guardia y a no relajar las medidas de bioseguridad. Ante la llegada de una tercera ola del coronavirus.

Te puede interesar

Relajamiento total: Huanuqueños no cumplen medidas de bioseguridad