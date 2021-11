Sin kits para analizar la calidad del agua

La gota que derramó el vaso. El fiscal Gonzales Ramos, además, informó que, lamentablemente, los entes fiscalizadores de la ciudad de Huánuco no cuentan con los kits para recabar las muestras de análisis de la calidad del agua, ni con los laboratorios para verificar que el vital líquido esté apto para el consumo humano.

“Con mucho pesar hay que informar que se han estado haciendo reiterados llamados al responsable ambiental de la Diresa, pero no contesta el teléfono, sabiendo que ésta es una situación urgente y necesaria porque ahorita estamos en una situación de emergencia, y prácticamente no se tienen los kits que hacen falta para las tomas de muestras, hecho que es totalmente lamentable y contraproducente porque justamente eso es lo que permitirá corroborar el daño ambiental en sí”, aseveró.

Gonzales resaltó que mientras no se solventen estas deficiencias el servicio de agua potable seguirá siendo frágil ante cualquier ente contaminante.

“Las muestras tendrán que ser trasladadas a la ciudad de Lima y eso es una grave deficiencia que de manera reiterativa no se repara, y justamente, lo que se quiere es que se solvente esta situación, pero no nos dan las herramientas necesarias y es algo paradójico que Huánuco no pueda procesar muestras del vital líquido, de nada sirve que se tomen las muestras mañana o pasado mañana porque eso debe ser de inmediato”, afirmó.

El fiscal refirió que es necesario la implementación de un monitoreo en tiempo real a través de sensores técnicos que permitan detectar cualquier sustancia contaminante a tiempo.

“No podemos seguir en una situación de solo percepción de carácter visual, imagínense que puede ser un elemento químico eludible, imagínense que se dé por un acto de terrorismo a través del envenenamiento del agua, visualmente no se podría advertir y las consecuencias se van a notar ya cuando llegue al consumidor final, evidentemente. Huánuco no se merece esta situación. Actualmente, el tema de verificación se da de manera visual y no de carácter técnico a través de los sensores”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a tomar acciones inmediatas sobre esta problemática que aqueja a la población.

“De ser el caso, pongo a consideración el número 935988286 para que algún responsable de la Digesa se ponga en contacto. Para hacer la toma de muestra en campo, porque ese es un elemento sustancial para determinar los elementos contaminantes”.

Por otra parte, señaló que para poder validar una acción penal contra la empresa CR20 se necesita de un informe técnico de las tomas de muestras.

“Al no tener estas herramientas, nos dejan como ir a la guerra sin el arma correspondiente. A nosotros lo que nos validan para hacer una acción penal es justamente el informe técnico de las tomas de muestras, las cuales deben determinar qué componentes químicos se encuentran en la zona y así ver el grado de responsabilidad de la empresa”.

Además, Gonzales aseguró que los elementos contaminantes no lograron ingresar a la planta de tratamiento Cabritopampa debido a que se comunicó a tiempo sobre la situación.

“El impacto se ha minimizado por la comunicación oportuna, pero esta planta data de la década de los 70, por lo que necesariamente es importante invertir en un sistema de monitoreo en tiempo real”.