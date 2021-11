Sindicato de construcción civil apoyará paro de transportistas

Jotwin Criollo Paredes, representante de Construcción Civil, aseguró que se solidariza con el gremio de transportistas de la ciudad de Huánuco para el paro nacional contra el alza de precios de pasajes y combustible. Convocado para este ocho de noviembre.

“Nosotros somos bien orgánicos. Hemos estado esperando para hacer las coordinaciones porque es muy importante este paro. Se saluda la iniciativa porque esto ha perjudicado a todos, pero no saldremos, vamos a apoyar moralmente”, dijo.

Paredes recordó que con el alza de precios del combustible también se perjudica a la ciudadanía a través del aumento de los pasajes.

“No solo a los transportistas, sino también a los ciudadanos de a pie porque el pasaje sube a raíz del aumento del combustible. Pero esto no es responsabilidad de los transportistas sino de las políticas del gobierno nacional”, manifestó.

Asimismo, resaltó que no existe una organización de los dirigentes del gremio de transporte para reclamar por sus derechos.

“En Huánuco no hay dirigentes como tal del transporte, por eso hemos conversado con algunos transportistas que sí se sumarán al paro, nosotros no vamos a salir, pero sí respetaremos y nos solidarizamos, también queremos aclarar que no lo estamos organizando nosotros, y en su momento apoyaremos las medidas que se puedan tomar”.