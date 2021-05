Solicitan ayuda para “Pepito Show”, contagiado por la COVID-19

El reconocido payaso huanuqueño, Pepito Show (José López Nieto) fue diagnosticado con la COVID-19 y se encuentra batallando entre la vida y la muerte, así lo informó su sobrina Karen López.

“Lamentablemente su salud ha colapsado, no hay personal de salud para que lo puedan atender, no hay camas UCI, no hay respiradores, ni ventiladores”, dijo.

Sostuvo que delante de “Pepito” hay alrededor de 15 personas esperando por camas UCI, “él está en el área de hospitalización”.

Karen indicó que mantuvo contacto con la Municipalidad de Amarilis, pero hasta el momento no han recibido mayor apoyo.

“Hablamos con el alcalde de Amarilis y, en primera instancia, dijo que nos iba a apoyar, pero hasta ahorita no se ha comunicado con nosotros. Queremos ayuda, no solamente para mi tío, sino para todas las personas que están en espera”.

En este sentido, señaló que algunos familiares se fueron a la Villa del Valle, y afirmó que presuntamente las enfermeras dijeron “que los pacientes que están con saturación de 80 los desconectan y los dejan ahí”.

Pepito Show tiene 60 años de edad y se mantiene en las instalaciones del hospital EsSalud, cualquier aporte se puede realizar a la Cuenta BCP: 365-503-841-5047 a nombre de Edwin López Vara, Yape: 990111823.

Recordemos que el reconocido cómico huanuqueño tiene más de 44 años llenando de alegría y diversión a los niños.