Escrito por: Wilder Ramírez Vela

Abogado defensor y libre pensador

Permítame, por el amor a nuestra Patria, hacer llegar mi sugerencia nacional de la siguiente forma:

PETITORIO:

¡SOLUCIÓN A LA CRISIS ELECTORAL 2021!; que los siete (07) primeros lugares obtenidos en las Elecciones Presidenciales 2021, GOBIERNEN EL PERÚ en forma CONJUNTA, a partir del 28 de Julio del presente año, en una “modalidad” jurídica de “JUNTA CIVIL DEMOCRÁTICA DE GOBIERNO”, porque todos juntos, somos uno: ¡PERÚ!

FUNDAMENTO DE HECHO:

Dada la actual CRISIS MÚLTIPLE; moral, sanitaria, política, económica, social y al ALTO RECHAZO A LOS DOS CANDIDATOS DÉBILES FINALISTAS; profesor Pedro Castillo y Sra. Keiko Fujimori, es necesario hacer un llamado a la responsabilidad, con la finalidad de tener una AGENDA COLECTIVA QUE GARANTICE EL RESPETO A LA DIVISIÓN DE PODERES Y A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA. ¡Cambios Sí, pero hacia adelante! Salga electo presidente cualquiera de los dos, no podrá gobernar y propiciar la paz en nuestro país (¡Ojalá me equivoque!), porque entre otras razones, no existen puntos de coincidencia entre él y ella, lo cual es un vital problema para el próximo quinquenio, además de no tener 2 propuestas claras en los principales temas que ayer y hoy agobian a nuestra patria.

Castillo y Fujimori no han dilucidado de qué manera llevarán a cabo sus ofrecimientos, sus planes de gobierno, amén de que ambos no han presentado presupuestos, costos de cada una de las cosas que proponen. En suma, hoy como ayer, se sigue prometiendo el oro y el moro, para después desconocer olímpicamente sus promesas, produciendo desbordes populares, porque la mentira es la materia prima de todas las corrupciones.

Al gobernar los siete primeros, se podría hacer que en el Perú prime la ley y no la VOLUNTAD DE UN SOLO GOBERNANTE DE TURNO, evitando la improvisación, los ensayos a costa de nosotros mismos, pues así no se hace patria, así se siembran vientos y se cosechan tempestades. Castillo y Fujimori, a la luz de sus discursos y actos, no han entendido que nuestro país es una sociedad plural y heterogénea, donde todos somos uno. Necesitamos todas las ideas constructivas para combatir la corrupción integral, la pobreza y los demás problemas que agobian al Perú. El profesor y las 3 veces candidata, con sus egos y falta de conciencia han contribuido al fracturamiento social nacional, amén de abonar para que nuestra patria siga siendo un país anestesiado, cosmético y de la realidad invertida, en vez de ayudar a construir para que la democracia sea el ejercicio pleno de los derechos humanos, políticos, sociales y económicos.

ACLARACIÓN. El autor de esta sugerencia tiene 42 años consecutivos incitando a través de mi REVOLUCIÓN BLANCA, mis libros, artículos, audiolibros, etc., a que nuestro país tome conciencia de los males que venimos arrastrando décadas tras décadas. No he pertenecido, ni pertenezco a la fecha a ningún partido político. No he sido, ni soy candidato a nada. No busco reconocimiento, ni publicidad, pero si busco que la verdad se convierta en la mejor moralización. Busco que 3 el pueblo NO SE SUICIDE MASIVAMENTE en cada proceso electoral. Como ciudadano hago todo lo posible para que la política no sea el refugio de los improvisados, de los pillos, sinvergüenzas y canallas.

III. FUNDAMENTO DE DERECHO:

La Constitución y la Ley tienen que ser de UTILIDAD PÚBLICA y no letra muerta. La Constitución y la Ley tienen que estar sujetas a las necesidades cambiantes de la realidad, de la sociedad. A la Ley hay que hacerle hablar, allí donde no habla la Ley, allí donde está desactualizado y es letra muerta, tenemos que activarla a la Norma Jurídica. La Constitución y la Ley, no puede quedarse congelada porque paraliza la vida, más la vida cambia y continúa. Cuando se invoca sólo al sentido literal de la norma jurídica, se convierte en letra muerta, carente de sentido para su destinatario: LA SOCIEDAD.

– Art. 1ero., Art. 2do. Inc. 17, 24 de la Constitución.

– Art. 51, Art. 103, 107, 118 – Inc. 19, Art. 163, Art. 176, Art. 178 – Inc. 6; Art. 184 de nuestra Constitución Política del Estado.

PRUEBAS INSTRUMENTALES:

– La realidad nacional que venimos arrastrando 200 años.

ANEXOS:

– La vida y obra de ambos candidatos, especialmente sus conductas.

Lima, 08 de mayo de 2021

Dr. Wilder Ramírez Vela, Máster en Derecho Penal y Doctor en Derecho. Abogado Defensor y Consultor Integral (Lima – Perú). Autor de 14 libros, destinados a la conciencia colectiva de la ciudadanía.