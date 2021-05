Sport Huancayo recibe hoy a las 7:30 p. m. a Corinthians de Brasil por la Copa Sudamericana. El equipo de Valencia buscará sumar sus tres primeros puntos en el torneo.

Sport Huancayo no tiene punto alguno en la presente edición de la Copa Sudamericana 2021.

El equipo huancaíno cayó ante Peñarol en Montevideo y River Plate de Paraguay en Lima, en sus dos únicas presentaciones.

Ahora, el siguiente desafío es Corinthians y el ‘Rojo Matador’ tiene que salir ‘a matar’ o sino le dirá adiós a las chances de clasificar a Octavos de final.

El cotejo entre el Rojo Matador y Timao se llevará a cabo en el Estadio Nacional desde las 7.30 p. m. y será transmitido por DirecTv Sports para toda Sudamérica.

Por medidas sanitarias, Sport Huancayo no puede recibir en su estadio en La Incontrastable, donde los 3250 metros de altitud podrían ahogar a sus rivales paulistas.

En la Liga 1, ha tenido un juego irregular que lo deja en el tercer lugar del Grupo B. Valencia ya tiene definido el once donde tendrá a Valverde como la manija del equipo.

Mientras que Lliuya será el enlace con el ataque que estará conformado por Liliu y Ronald Huaccha.

El equipo brasileño también necesita una victoria que lo mantenga en carrera en una fase de grupos que solo clasifica al primero de cada serie a la siguiente fase del certamen.

El ‘Timao’ tiene un invicto histórico en la capital, donde no pierde desde hace 52 años, de acuerdo a la Gazeta Esportiva, Corinthians jugó ocho encuentros en el Perú, todos de carácter amistoso, con saldo de cuatro triunfos y cuatro empates.

El Grupo E de la Copa Sudamericana lo lidera el cuadro carbonero de Peñarol con 6 puntos, seguido por el paraguayo River Plate con 4 y Corinthians 1. En el sótano, reposa Huancayo sin sumar puntos.