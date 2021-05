Sporting Cristal igualó 0-0 con Rentistas en Uruguay por la tercera jornada de la Copa Libertadores.

Por el Grupo E de la Copa Libertadores, Rentistas igualó 0-0 de local en Montevideo ante Sporting Cristal. Los rimenses sumaron su primer punto en el torneo, pero siguen en la última posición de su grupo.

El encuentro empezó parejo para uruguayos y peruanos, pues a los 3 minutos Rentistas tuvo una clara opción en los pies de Franco Pérez, quien quedó mano a mano, pero no controló bien el balón y Alejandro Duarte agarró la pelota sin problemas, dando la tranquilidad a sus compañeros.

La más clara para el equipo ‘cervecero’ llegó a los 10 minutos. El ecuatoriano Washington Corozo llegó bien y quedó solo frente al arquero Nicolás Rossi pero el ecuatoriano disparó al cuerpo del portero y falló una clara opción de gol.

Con el correr de los minutos, el equipo uruguayo comenzó a tener más la posesión del balón, pero no llegaba con mucho peligro sobre el arco del portero Duarte. Facundo Peraza tuvo una opción de cabeza que pasó cerca, mientras que Cristal tuvo otra en los pies de Corozo, sin embargo, su remate se desvió en un defensa rival.

En la segunda mitad, el dinamismo se mantuvo, los uruguayos intentaban tener más la pelota, pero ninguno de los dos le daba mucho trabajo a los arqueros. Alejandro Hohberg probó con un remate de fuera del área en el minuto 61, aunque la pelota se fue por un costado de la portería que defendía Rossi.

Sobre los 73’ minutos, ‘Canchita’ Gonzales generó una buena opción, pero su disparo no fue preciso y se fue por poco. En los minutos finales, Cristal estuvo más cerca del gol y la mejor opción estuvo en los pies de Joao Grimaldo, quien había ingresado, no obstante, el atacante no controló bien y el arquero Rossi cortó la jugada.

Finalmente el marcador no se movió y el 0-0 fue el resultado final. Con este resultado, Sporting Cristal sumó un punto y está último en el Grupo E, mientras que Rentistas es tercero con 2 unidades. Sao Paulo lidera el grupo con 7 puntos y es seguido por Racing con 5.