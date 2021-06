Suarez en su debut con Uruguay dejará a un lado su amistad con Messi

Este viernes dieciocho de junio, Suarez y Messi se verán las caras en el inicio de la segunda jornada de grupos de la Copa America, donde debuta por primera vez Uruguay. Messi viene con muchas ansias de recuperarse después del empate ante Chile.

En la cancha hay rivalidad

Considerado todo un partido clásico sudamericano, Luis Suarez, dejó claro en rueda de prensa que está dispuesto dejar a un lado su amistad con Messi por 90 minutos. “La relación con Messi es siempre de amistad, pero obviamente dentro de la cancha no la hay. Ya me pasó así cada vez que me tocó enfrentarlo, sea jugando contra Barcelona o contra Argentina”, expresó.

Suarez con respecto a la pandemia

Además, fue abordado con preguntas sobre su postura ante la fuerte ola de brotes de la Covid-19, precisamente cuando en ese país han sido afectados significativamente. Al respecto manifestó “Somos conscientes de que no tenemos ni voz ni voto a la hora de tomar decisiones. Somos los protagonistas y lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que nos toca que es defender a la selección y nunca le vamos a decir que no”, manifestó.