Sueño nocturno largo o una siesta?

Sueño nocturno prolongado o una siesta? Una interesante interrogante a la hora de tomar un descanso. Aunque para muchos sea aparentemente más beneficioso en cuanto a descanso se refiere.

Lograr dormir una cantidad de horas seguidas es importante para nuestro organismo. Por esto, un reciente estudio sugiere que esto no necesariamente es así.

La investigación publicada en la revista The Quarterly Journal of Economics da a entender que, aunque lograr dormir cierta cantidad de horas en la noche es bueno para recuperar la energía, se debe prestar más atención a la calidad del sueño.

El estudio se enfocó en personas de bajos ingresos

Se realizó, en zonas urbanas de los países en desarrollo, cuyo ciudadanos mantienen un sueldo menor a lo establecido. Eso no les permite un descanso sueño reposada.

Para ello, los expertos contaron con la participación de 452 voluntarios correspondientes a adultos de bajos ingresos en Chennai, India, quienes durante un mes fueron monitoreados con dispositivos de actigrafía, un mecanismo de sensores no invasivo que permite monitorear los ciclos de actividad y descanso en humanos.

Tras un tiempo de observación y análisis de resultados, los investigadores encontraron que los voluntarios duermen en promedio solo 5,5 horas por noche, a pesar de pasar ocho horas en la cama. Según se pudo observar, su sueño fue interrumpido aproximadamente 31 veces. Con una eficiencia del sueño (por tiempo en la cama) comparable. A aquellas personas que padecen trastornos como apnea del sueño o insomnio.

Al respecto, Frank Schilbach, economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE. UU.) y uno de los autores de la publicación, señaló que las condiciones en las que viven estas personas son la razón por la que estas interrupciones se dan a la hora de descansar.

“En Chennai puedes ver a gente durmiendo en sus rickshaw (triciclos motorizados). Con frecuencia hay cuatro o cinco personas durmiendo en la misma habitación donde hay mucho ruido, ves a gente durmiendo entre segmentos de la calle próximos a una autopista”, explicó Schilbach.

Asimismo, añadió que esta ciudad “es increíblemente calurosa por la noche y hay un montón de mosquitos. Esencialmente, en Chennai puedes encontrar cualquier fuente potencial de irritación. O factores adversos de sueño”, indicó.

Primeros hallazgos

Los científicos realizaron dos tratamientos de sueño nocturno en los participantes, en los que a un grupo les ofrecieron elementos para mejorar sus entornos de sueño en el hogar y estímulos verbales para aumentar su sueño nocturno (tratamiento de estímulo), mientras que a un subconjunto de participantes les dieron incentivos financieros (tratamiento de incentivos).