Sujeto disparó contra delivery cuando entregaba pedido

Un trabajador de delivery de la empresa Rappi denunció que un sujeto disparó contra él cuando entregaba un pedido en San Isidro. Según explicó, el agresor lo atacó por un acto de xenofobia.

El hecho ocurrió el último sábado 20 de febrero y quedó registrado en un video compartido por la red social de Twitter. De acuerdo a Oswaldo Girán, en una de sus entregas, un hombre sin camisa lo apuntó con una pistola y lo agredió verbalmente. El sujeto fue identificado como Roberto Osorio, quien actualmente se encuentra detenido en la comisaría de Miraflores.

“El señor me recibe. Me invita a pasar, le digo que no por los protocolos de la empresa y segundo porque está armado. Mi compañero estaba entregando un delivery al frente y le hago señas, sin moverme, para que grabe. Él se me acercó, me recibe el pedido y es ahí cuando se produce el primer disparo, afortunadamente no me tocó”, relató en declaraciones con La República.

El agraviado cree que se salvó de milagro. Asegura que si el arma hubiera funcionado probablemente hubiera muerto. Añade que mientras se alejaba, el agresor le disparó, sin embargo, ya estaba lejos.

“Me dice: ¿Tú crees que porque los venezolanos matan a los peruanos, te voy a tener miedo? y es cuando me apunta a la cabeza. Ahí iba a producirse el segundo disparo, pero la pistola no la ejecuta. Luego agarro mi moto y escapé. Gracias a Dios no me alcanzó ni nada. Las intenciones del señor era matarme, por la manera en que lo hizo”, comentó.

La Policía ya tomó sus declaraciones, pero no hay formalización de denuncia. El embajador de Venezuela en Perú le ha brindado asesoría legal para que tome las acciones correspondientes. En ese sentido, hace un llamado a las autoridades a fin de que le brinden protección para su vida.

Lea También:

Ingenieros peruanos crean robots que desinfectan y hacen delivery