Máximo Mayo Advíncula, jefe de supervisión de la obra del puente Esteban Pavletich, aseguró que la entrega de la obra se ha retrasado debido a que no existe un pronunciamiento por parte del gobierno regional sobre la modificación en las especificaciones técnicas que busca colocar luces led de mayor durabilidad.

“Comprendo la preocupación y malestar de la población a quienes les ofrezco las disculpas del caso. La obra en sí se ha terminado lo que falta es la colocación de luces led. De acuerdo al expediente técnico las luces led tienen cierto tiempo de duración. Sin embargo, evaluando con la contratista y supervisión, se ha planteado colocar luces led de mayor alumbrado y mayor durabilidad”, detalló.

Mayo resaltó que desde hace más de un mes se introdujo el trámite para la aprobación por parte de las diversas oficinas que se encuentran dentro de la gerencia de infraestructura.

“Hace ya más de un mes que se ha tramitado al gobierno regional Huánuco para que pueda dar el visto bueno, mientras tanto no haya un pronunciamiento de la región no se puede colocar, no se puede hacer la adquisición de este tipo de luces led, ese es el único inconveniente. Por lo demás, el puente hace un mes que está concluido”, manifestó.

Asimismo, recordó que de acuerdo al reglamento y a la ley de contrataciones del Estado, cuando hay una modificación también tiene que haber una resolución de aprobación del titular del pliego.

Cabe destacar, que este importante proyecto está hecho de arco metálico tipo network, de cuatro carriles, dos de ida y dos de vuelta con 60 metros luz de largo y un ancho total de 23.80 metros, barandas de 500 metros y más.

La construcción de este puente que ha sido catalogado como el más costoso beneficiará a más de 116 mil personas.