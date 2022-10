Suspenden apelación de Yenifer Paredes tras sufrir problemas de salud

El juez Iván Quispe suspendió la audiencia, donde se iba a evaluar si se confirma o se revoca el mandato de 30 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, sobrina del presidente Pedro Castillo. Los abogados de la investigada argumentaron que se encontraba mal de salud.

“Comunico que estoy mal desde el día domingo y estoy recibiendo medicamento vía intravenosa. En la mañana me han puesto. Sigo mal, doctor. Así me han traído hoy. Ustedes pueden verificar que me han atendido el día domingo, pidiendo un informe acá. Estoy muy mal, doctor”, expresó.

El magistrado Quispe Aucca recomendó a José Dionisio, abogado de Paredes Navarro, que, en caso desee llevar la audiencia desde el Centro Penitenciario Anexo de Mujeres en Chorrillos, debe comunicarlo antes a fin de evitar demoras en la instalación.

El juez siguió con la evaluación de la apelación presentada por la defensa del alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, con la que se busca revocar el mandato de prisión preventiva que se le impuso por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.