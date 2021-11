Tras la rotura de una tubería que dejó sin agua a la zona este de Amarilis, el jefe de imagen institucional de SEDA Huánuco, Eduard Espinoza, informó que este tipo de incidentes se da por el sobrepeso de vehículos y por la antigüedad de algunas tuberías.

“La zona de Portales, Huayopampa, Fonavi III y otras urbanizaciones aledañas se quedaron sin el servicio del vital líquido debido a una rotura en la tubería de la vía regional, es importante recordar que las roturas generalmente ocurren por la humedad que tenemos por las constantes lluvias, lo que genera que el suelo quede húmedo y el paso de los carros pesados ocasione el rompimiento”, afirmó.

Espinoza aseguró que se ha hecho de conocimiento a la municipalidad de Amarilis a efectos de que puedan notificar a los grifos que no deben utilizar estos lugares públicos como cochera.

“Hemos realizado la notificación para que se tenga mayor control de estos vehículos pesados, sobre todo en los grifos, porque son carros que incluso se quedan varados y en esa zona pasan nuestras tuberías, que se ven afectadas por el gran peso” , dijo.

Asimismo, destacó que el cambio de redes o construcción de nuevas infraestructuras que permitan mejorar el abastecimiento de agua potable es responsabilidad del gobierno regional y local.

“Quisiera que la población entienda que SEDA Huánuco no tiene la competencia de invertir en cambio de redes matrices, sé que existen proyectos en manos de la municipalidad provincial desde muchos años atrás que no se logran, no sabemos por qué, por ejemplo, hay un proyecto de 100 millones para el cambio de redes, asimismo, la municipalidad de Amarilis tiene otro proyecto por 150 millones. Si se hicieran realidad estos proyectos, obviamente, Huánuco ya no tendría estos problemas y solucionaremos el déficit o la falta de agua en las partes altas”, resaltó Espinoza.

Por otra parte, señaló que resulta complicado reparar algunas tuberías actuales por los años de antigüedad.

“Hay tuberías que datan de hace 40 o 50 años atrás y son de asbesto, cemento, y ya no hay repuestos para ese tipo de tuberías, hoy por hoy, todas las tuberías son de TDC o HDT, en fin, tuberías que son más flexibles, por eso tenemos problemas también para hacer el empalme entre el tubo de asbesto cemento y TDC, porque por más que sean de la misma medida no son exactos y los repuestos, las uniones y la serie de accesorios que llevan a veces no coinciden, por eso es que demoramos en la reparación”.

Finalmente, informó que para este miércoles 24 se está volviendo a convocar a la empresa CR20 para que responda por los daños y perjuicios que está ocasionando al sistema hídrico.