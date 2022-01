Suspensión para investigar a Pedro Castillo no permitirá conocer la verdad

Así lo afirmó Walter Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, quien se pronunció tras la suspensión de los actos investigatorios en contra del presidente Pedro Castillo Terrones.

“No hay ninguna posibilidad de conocer la verdad luego de cuatro o cinco años. El tiempo nunca está a favor de la justicia. El tiempo está a favor de quienes han cometido delito”, dijo.

Ante eso, exhortó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos a “reexaminar” su decisión de suspender la investigación preliminar contra el mandatario.

“Hay que proteger la Presidencia, incluso del presidente que ocasionalmente esté, independientemente de quién sea. No podemos renunciar a la persecución del delito. Bajo esa lectura, ¿tendríamos que renunciar al combate a la corrupción, ¿tendríamos que renunciar a la transparencia?”, sostuvo.

“Yo no estoy de acuerdo con ese uso abusivo de la vacancia por incapacidad moral. […] Rechazamos esa afirmación, si nos quieren tachar de golpistas. No estamos de acuerdo con eso, pero tampoco estamos de acuerdo con que no se investigue”, añadió.