El magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña dijo creer que la norma aprobada por el Congreso que permite el retiro de fondos de la ONP será objeto de una denuncia de inconstitucionalidad, pero primero debe aprobarse por insistencia.

“En el caso de los fondos de la ONP, yo concuerdo que esto va a llegar al Tribunal […] Acá hay una lógica inexorable: si se presenta la ley, el presidente la observa, vuelve al Congreso, este insiste con la norma y recién ahí es cuando el presidente puede presentar la demanda de inconstitucionalidad”, sostuvo.

En esa línea, explicó que el TC no puede adelantar plazos establecidos por la ley una vez que se presente una demanda de inconstitucionalidad.

“ Existe la ley que le da 30 días hábiles, aproximadamente 40 días calendario al Congreso para contestar (una demanda de inconstitucionalidad).

Eloy Espinosa-Saldaña consideró la posibilidad de presentar “un amparo” al Poder Judicial contra la referida autógrafa aprobada por el Legislativo. Sin embargo, aseguró que este es “un escenario complejo”.

Críticas a votación en plenos virtuales

En otro momento, el magistrado aseguró que en el fallo aprobado por el TC que declaró inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes durante la emergencia sanitaria se han incorporado una serie de sugerencias para que el Parlamento “trabaje dentro de los parámetros institucionales”.

Según Espinosa-Saldaña, los parlamentarios no pueden delegar sus votos a través de sus voceros como ha venido ocurriendo con la votación nominal. No obstante, remarcó que este pronunciamiento no tendrá “un efecto retroactivo” y no afectará a las leyes aprobadas con este sistema hasta la fecha.

Magistrado Eloy Espinosa-Saldaña sobre ONP: “El TC no puede apresurar su respuesta”

Manuel Merino sobre devolución de la ONP: “Nos tocará defenderla hasta las últimas consecuencias”