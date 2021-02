Teme no ser convocado

Raúl Ruidiaz manifestó su preocupación de no ser convocado a la Selección debido a que no está en actividad futbolística.

Ya falta pocos días para que se juegue la fecha doble de marzo ante Bolivia y Venezuela, respectivamente, y los futbolistas peruanos que militan en el extranjero se vienen preparando de la mejor manera para ser llamados por Gareca.

Uno de ellos es el delantero del Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz, quien no tendrá ritmo futbolístico en la MLS de Estados Unidos sino hasta el próximo 17 de abril. Al respecto, precisamente, fue la ‘Pulga’ quien en entrevista para ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias; detalló esta incertidumbre que vive en lo personal.

“Debo estar preparado para todo, sabiendo que tengo desventaja porque no tengo competencia futbolística”, dijo Ruidíaz en primer momento.

Asimismo, el atacante de 30 años indicó que si algo lo tiene por lo menos tranquilo es el hecho de haber ya iniciado los entrenamientos con el cuadro ‘verde’, aunque no ocultó que lo mejor siempre es la competencia oficial.

“Siempre he trabajado muy bien y me mantengo en buena forma, la desventaja frente a otros delanteros iría por el lado de no tener competencia oficial. Mi último partido fue el 10 de diciembre”, añadió.

Asimismo, la ‘Pulga’ afirmó que hoy por hoy hay mucha más competencia en la parte ofensiva de la Selección Peruana; con el extra de que el capitán Paolo Guerrero viene quedando a punto para hacer su reaparición en el equipo Bicolor.

“Hay mucha competencia, ha salido (Santiago) Ormeño, (Christofer) Olivares, que siempre me ha gustado. Hay bastante competencia en todas las posiciones, eso es bueno porque te da más ánimo de luchar un puesto para que un jugador desarrolle su buen juego”, indicó.

Finalmente y no menos importante, Raúl Ruidíaz no dejó de hablar de las críticas por su falta de gol con Perú: “Todos los comentarios que no sean de mi familia o que no me ayuden, no los tomo en cuenta. El fútbol es lo más lindo de mi vida, pero tengo mi familia y eso es lo más importante. No dejo que me influya de esa forma”, finalizó.