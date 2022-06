Tengo derecho a hablar con Dios y con el diablo, afirma candidato a rector Ángel Núñez

Ayer, durante la conferencia de prensa que ofreció el candidato del Frente Amplio para la Transformación Universitaria, Ángel Núñez Meza, señaló que no tiene nada que ver con ningún grupo que pueda estar cuestionado.

“Pero sí tengo derecho a hablar con el Dios y con el diablo”, afirmó en clara alusión a que nadie puede cuestionarlo sobre sus amistades y aliados que apoyan su candidatura en esta campaña rumbo a la rectoría de la alicaída UNDAC.

Al ser consultado por qué quiere ser rector, Núñez Meza, respondió que “cuando era niño, joven, adulto y ahora abuelo, siempre he soñado en transformar nuestra sociedad, en este caso nuestra universidad que debe irradiar a la comunidad”.

Además, sostuvo que “estamos pidiendo disculpas y perdón porque la UNDAC no está a la altura de la sociedad y, por tanto, estamos en falta, no solo la universidad sino, nuestra sociedad está en crisis y no nos permite avizorar el futuro, así que planteamos un modelo mental prospectivo”.

Ángel Núñez señaló además que la universidad Carrionina tiene muchas debilidades, por ello plantea una capacitación permanente. Afirmó también que la burocracia se va a minimizar con las nuevas herramientas de gestión.

Sobre un filtro, a fin de impedir que estudiantes, docentes y personal nombrado, ligados a actos de corrupción, se encuentren detrás del poder político de dicha universidad. Cuyo cuestionamiento no ha sido ajeno.

El candidato, que postula por segunda vez, señaló que “No es nada sencillo, porque yo puedo apoyar a alguien, el mismo Vargas Llosa, decía yo me equivoque varias veces apoyé a tal y tal, apoyó a Kuczynski, apoyó a Humala, pero creo que buscaremos los mecanismos necesarios para lograr ese filtro”.