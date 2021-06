Thalia Valdivia, atleta huanuqueña, no logró clasificación a Tokio 2021 por lesión.

Thalía Valdivia Magariño, atleta huanuqueña que era fija para representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, no irá a la máxima competencia del deporte mundial, por no haber podido alcanzar la marca mínima.

Campeona nacional, sudamericana y cuarta en los Panamericanos Lima 2019 en la prueba de 10K tenía el cupo casi asegurado, porque sus marcas estaban dentro de los parámetros exigidos; sin embargo se lesionó y no pudo participar en eventos para actualizar su marca mínima.

-“No voy a Tokio 2020, estoy en una temporada de malas situaciones y eso me ha quitado la posibilidad. El año pasado sufrí la pérdida de mi padre y quedé afectada enormemente; este año en marzo sufrí una grave lesión a la pantorrilla que me impidió competir”, dijo a Ahora Deportes.

-“La muerte de mi padre me deprimió mucho, encima de eso, en marzo me lesioné cuando entrenaba para competir. Fue una lesión grave en la pantorrilla de la cual recién me estoy rehabilitando, por eso no pude participar en eventos en busca de la marca mínima”, añadió.

– ¿Ya no hay ninguna posibilidad que te clasifiques?

-“Si, todavía hay, pero es difícil por la situación que vivimos con la pandemia. Tendría que ir al extranjero a correr en eventos de clasificación, pero a estas alturas la Federación ya no tiene presupuesto, además los países ponen muchas restricciones para el ingreso y salida, imponen cuarentenas y una serie de inconvenientes más”, dijo.

