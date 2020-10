Thalía Valdivia: “No tenía idea de que iba a llegar a ser una gran deportista”

Durante muchos años el fútbol viene siendo el deporte más popular en nuestro país, se le pone demasiado énfasis a este deporte, y tal vez se olvidan de otros, siendo uno de esos el atletismo, un deporte que por muchos años nos regaló alegrías. Hoy presentamos a Thalía Valdivia Magariño, una de las mejores atletas que tiene nuestro país.

¿Cómo nacen las ganas de empezar a practicar atletismo?

Bueno, inició como un hobby, siempre me gustó el deporte, fui conociendo a personas que me incentivaron a practicar el atletismo.

¿Desde el colegio ya practicabas atletismo?

Yo estudié en un colegio de Lauricocha y en el colegio corría por nota (Risas), lo hacía por obligación, cuando salí del colegio empecé a dedicarme más al atletismo, no tenía idea que iba a llegar a ser una gran deportista.

¿Consideras que fue un plus haber empezado a correr en tu ciudad oriunda?

Claro, influyó bastante porque me puedo adecuar a todo tipo de clima.

Cuéntanos sobre tu primera carrera

Mi primera carrera fue el 2015 en la Laguna Viña del Río, unas amigas me invitaron, al final ellas no fueron y estuve sola, empezó la carrera y ocupe el segundo lugar, recuerdo que gané 300 soles.

Muchas veces las personas de provincia son discriminadas. ¿Alguna vez te discriminaron?

No, en ningún lugar lo hicieron, en los lugares donde fui me recibieron de buena manera.

¿Es difícil llegar a ser atleta profesional en el Perú?

Creo que sí, porque tienes que sacrificar muchas cosas, yo vi que muchas chicas abandonaron por temas económicos, psicológicos, etc. Dejaron el atletismo.

Sabemos que en Perú se pone más prioridad al fútbol, en base a eso cuéntanos un poco sobre la situación del atletismo.

En estos tiempos, el atletismo está en el olvido, la Federación aún no nos autoriza el entrenamiento y estamos en la espera.

¿Estabas entrenando antes de la pandemia?

Sí, tuve un Panamericano que fue en Canadá, estaba preparándome para buscar la marca para clasificar a Tokio, quedé en el puesto 3, tenía muchas competencias programadas, pero todo quedó paralizado.

¿Fue el 2019 tu mejor año?

Sí, fue un buen año, empecé a experimentar la alta competencia, estuve en los Juegos Panamericanos, y muchas otras cosas más.

Cuéntanos un poco sobre el campeonato Mundial de Montaña “Angostura 2019”, en donde ocupaste el 5to puesto.

Fue una dura competencia, te encuentras con todo tipo de terreno, lo disfruté mucho, hasta el kilómetro 10 iba entre el primero y segundo, en un tramo me pasaron y terminé en el quinto lugar.

Corriste muchas carreras, pasaste por muchas dificultades, en base a eso te pregunto: ¿Qué mensaje le darías a Thalia Valdivia de hace unos años atrás?

(Silencio). Que sea muy perseverante, todos tenemos un propósito, que cada cosa requiere de mucho sacrificio.

“Todos tenemos un propósito”.

Explícanos un poco sobre tu alimentación

Bueno, toda la cuarentena la pasé en Cusco, recién hace algunos meses volví a Huánuco. Un nutricionista nos brinda los tipos de alimentos que debemos de comer.

¿Tuviste alguna mala experiencia?

Sí, me robaron muchas veces mis celulares, recuerdo que una vez en Huancayo bajaron unos tipos de un auto y me quitaron el teléfono, bajé del auto, corrí, pero no vi por donde fue.

¿Estás saliendo a correr?

Sí, corro por lugares allegados a mi casa, en unos días ya me iré de nuevo para Huancayo.

¿Algún atleta internacional que admiras?

A Usain Bolt y a los atletas africanos.

Usain Bolt una vez dijo: “Me vengo preparando mucho tiempo para correr algunos segundos, pero al ganarlo es mi mejor alegría”, lo mismo pasa contigo. ¿Qué opinas al respecto?

Sí, nos preparamos muchos meses, pero la victoria es muy agradable.

¿Qué fue lo más difícil en tu carrera como atleta?

Mis inicios y la actualidad que estamos viviendo.

¿Qué consejo darías a los principiantes?

Que sean fuertes a pesar de cualquier problema, que luchen por sus sueños.

¿Cuál fue tu mejor marca?

En los 10.000 metros tengo 33:14.

¿Qué proyectos tienes en el futuro?

Bueno, voy a buscar la marca para ocupar un cupo en Tokio, voy a prepararme de la mejor manera, pienso más adelante incentivar el atletismo en el Perú.

TIKI TAKA

¿Un lugar en el mundo?

Beijing (China).

Define la palabra atletismo en una palabra

Fortaleza

¿Huánuco o Huancayo?

Huánuco

¿Tu pasatiempo favorito?

Escuchar música y leer libros

¿Comida favorita?

La chifa