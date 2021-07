¿The Eternals?

Aunque no tenemos muchos detalles sobre lo que sucederá en “The Eternals”, se estrena 5 de noviembre. Sabemos que sucederá después de los eventos de Avengers: Endgame. Se publicó una sinopsis oficial que proporciona algunas pistas sobre la historia.

Sabemos que los Eternos son una raza alienígena inmortal creada por los Celestiales (que han estado viviendo en secreto en la Tierra durante más de 7.000 años) y que se enfrentarán a una tragedia que es un catalizador de su decisión de reunirse.

Marvel reveló, que el propósito de su reunión es “proteger a la humanidad de sus contrapartes malvadas, los Deviants”.

Después de más de un año de retrasos, The Eternals de Marvel finalmente llegará a los cines a finales de este año.

Reparto de la película The Eternals de Marvel

El reparto incluye a Salma Hayek en Ajak, Angelina Jolie, como Thena, como Dane Whitman, Kumail Nanjiana como Kingo, Barry Keoghan como Druig. Brian Tyree Henry como Phastos, Don Lee como Gilgamesh. , Lia McHugh como Sprite y Lauren Ridloff como Makkari. Gil Birmingham también forma parte del elenco con un papel desconocido.

Cuándo es la fecha de estreno de la película? ¿Se verá en línea?

“The Eternals”, se estrena 5 de noviembre en los cines de 2021. Desafortunadamente, no ha habido un anuncio sobre si la película también podrá transmitirse con acceso premium en Disney Plus en la misma fecha.

Incluso si la película no está disponible en Disney Plus el 5 de noviembre, esperamos que esté disponible para transmitir unos meses después junto con otras películas del Universo Cinematográfico de Marvel que ya forman parte de la plataforma.

Otras películas de la Fase 4 de Marvel lanzadas en 2021 son Black Widow , seguida de Shang-Chi y Legend of the Ten Rings . Luego podremos ver The Eternals en los cines, que se estrenará un mes antes de Spider-Man: No Way Home .

The Eternals fue dirigida por Chloe Zhao (Nomadland) y se basa en los cómics de Marvel de Jack Kirby que se lanzaron en el verano de 1976.