‘The Mandalorian 3’ ya se esta grabando

La serie ‘The Mandalorian’ ha sido muy importante no sólo para la llegada de nuevos usuarios a la plataforma de streaming de Disney+. También ayudó a evitar el declive de la franquicia Star Wars La serie ‘Hawkeye’. Contará con la participación de grandes actores, entre los que destacan Alaqua. Después del mal recibimiento de la más reciente trilogía y gracias a este éxito, se están desarrollando más series centradas en este universo. Ahora bien, para sorpresa de muchos el actor Carl Weathers confirmó que ‘The Mandalorian 3’ ya se está grabando después de una pausa.

Making Star Wars, una fuente habitual sobre los productos basados en la saga galáctica, ha adelantado en un vídeo unas cuantas imágenes filtradas del rodaje de la temporada 3.

El final de la segunda temporada de ‘The Mandalorian’ fue algo inesperado para muchos, tanto por la aparición de Luke Skywalker así como por el anuncio de la serie centrada en Boba Fett, la cual llevará por nombre ‘The Book of Boba Fett’, pero Disney le dio prioridad para lanzar esta nueva serie y ahora que ha terminado su producción, todo indica que darán paso a las nuevas aventuras de Din Djarin.

Por medio de sus redes sociales el actor Carl Weathers confirmó que ‘The Mandalorian 3’ ya se está grabando. Donde volverá a interpretar al líder de cazarrecompensas Greef Karga. Se espera que vuelva a dirigir, ya que tuvo esta labor en la segunda temporada en el “Capítulo 12: El asedio” con buenos resultados.

Hasta el momento, no se tiene una posible fecha de lanzamiento de la tercera temporada de ‘The Mandalorian’. Pero es casi un hecho que primero llegarán otras series live action como ‘The Book of Boba Fett’, ‘Obi-Wan Kenobi’,‘Andor’. Posiblemente ‘Ahsoka’ antes del lanzamiento de estos nuevos episodios y quizá pueda llegar hasta 2023 a la plataforma de Disney+.