The Offer (La oferta)Basada en la filmación de la clásica película El Padrino

En diez capítulos se podrá ver de The Offer (La oferta). Basada en la filmación de la clásica película The Godfather (El Padrino).

El estreno se espera para 2022 . A su vez, todos estarán basados en la experiencia de Albert S. Ruddy como productor de la cinta original de 1972, que no estuvo exenta de controversias y polémicas entre su director Francis Ford Coppola, los actores Marlon Brando, Al Pacino y ejecutivos de Paramount Pictures.

Siempre se ha dicho que lo que pasó en el set es digno de otro filme, dadas las exigencias de Marlon Brando (El Padrino). Las peleas del director Francis Ford Coppola con Paramount, o las pobres expectativas de Al Pacino sobre la cinta, que se introduce en el mundo de las familias de la mafia italiana en Nueva York.

Ahora muchas revelaciones saldrán por primera vez a la luz de muy buena fuente, ya que el programa se basa en el testimonio de su productor, Albert S. Ruddy, interpretado por Miles Teller.

La serie es dirigida por Nikki Toscano y el reparto incluye, entre otros, a Justin Chambers (Grey’s Anatomy), como Brando; Anthony Ippolito, como Pacino; Dan Fogler, como Coppola, y Patrick Gallo, como Mario Puzo, autor del libro en que se basó la película, ganadora del Óscar en 1973.

Actor que interpretará a Al Pacino

Se trata de Anthony Ippolito, conocido por sus papeles en Pixels, You have the right to remain violent y la serie de Netflix Grand Army. El actor es el último en sumarse a la producción que cuenta con nombres como Colin Hanks, Juno Temple y Dan Fogler, entre otros, y que produce Paramount para su servicio Paramount Plus.