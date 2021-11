‘Tim Cook’ con argumento explica a quienes no les gusta las limitaciones en iOS

Cuando Tim Cook se sentó en la silla que había ocupado por décadas el mítico Steve Jobs, muchos dudaron que tuviera los pies tan grandes como para calzar los zapatos del personaje que conmocionó a la industria tecnológica.

Cook no tiene nada en común con el irreverente fundador de Apple, que asistía descalzo a reuniones de negocios y tenía arrebatos de ira repentina que hacían temblar a los colaboradores más cercanos.

La vocación innovadora de Jobs y sus brillantes estrategias de publicidad permitieron que los productos de Apple se vendieran como cosa de otro mundo y por años puso a todos sus rivales de la industria a copiarle diseños y seguir sus tendencias. Toda una estrella de rock que lucía irremplazable.

El CEO de Apple estuvo allí



Ahora Tim Cook ha demostrado ser un hombre con carácter a pesar de haber sido en un momento algo introvertido. Así lo hizo incluso en el evento DealBook, organizado por The New York Times y al que asistió el CEO de Apple.

Desde allí Cook se despachó contra quienes no comparten las limitaciones o políticas que tiene el sistema operativo de iOS. Como se sabe, este último se diferencia de Android porque iOS no permite la descarga lateral (slideloading), lo que quiere decir es que se tiene la posibilidad de instalar aplicaciones de manera informal (usualmente usando el llamado APK, los paquetes autocontenidos con la aplicación lista para ser instalada) sin pasar por la tienda de aplicaciones de Google.

Pero para el CEO de Apple, no está contemplado implementar esta opción como sí la tiene su competidor en el mercado. “Desde nuestro punto de vista, permitir que las aplicaciones se salten la App Store es como convencer a los compradores de coches de que no pongan airbags ni cinturones de seguridad. Es demasiado arriesgado”, explicó Cook.

En ese sentido, subrayó que el rasgo distintivo de iPhone es su seguridad. “El iPhone no sería un iPhone si no ofreciera la máxima seguridad y privacidad”, resumió el director de Apple. Así las cosas, básicamente también aseguró que a la persona que no le guste puede usar libremente un Android.

“Creo que la gente tiene esa opción hoy en día, y si quieres hacer sideload (carga lateral), puedes comprar un teléfono Android”, aseveró.

¿Apple es más seguro?

Los móviles Android tienen entre 15 y 47 veces más infecciones de software malicioso o malware que los dispositivos que cuentan con el sistema operativo iOS, según aseguró Apple en un reciente informe titulado ‘Building a Trusted Ecosystem for Millions of Apps’, un dato que identifica en la denominada slideloading o descarga lateral de apps.

La compañía apunta en su informe a que los terminales que no han sido fabricados por Apple tienen mayor número de probabilidades de ser hackeados e infectados por virus maliciosos que ponen en peligro los datos personales de sus usuarios.

Además de destacar este dato, la marca cofundada por Steve Jobs ha afirmado en este documento que “casi seis millones de ataques al mes” fueron detectados por la empresa de ciberseguridad Kaspersky Lab en 2020 en los dispositivos móviles Android de sus clientes.

Smartphones de Android

Para asegurar estos datos, Apple ha hecho referencia en este informe a que la vulnerabilidad de Android se debe al slideloading, esto es la instalación de aplicaciones de fuentes externas a una tienda de aplicaciones oficial y de uso seguro.

“Dado que Android admite la descarga lateral, el malware ha podido propagarse en esa plataforma con mayor facilidad. Esto hace que los smartphones de Android sean los objetivos más comunes”, aclaró la compañía en este informe.

Con ello, este documento detalla que “los ciberdelincuentes y los hackers se basan en la carga lateral para difundir aplicaciones piratas, la piratería y el robo de la propiedad intelectual”, algo que, según Apple, supone una desventaja con respecto a sus dispositivos.

Apple ha defendido su sistema de seguridad y asegura en este informe que, en el caso de que una app maliciosa interfiera en su sistema mediante la App Store, la compañía la elimina y bloquea cualquiera de sus variantes futuras.

230.000 nuevas infecciones de malware

Asimismo, se ha amparado en datos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA, por sus siglas en inglés) para destacar la seguridad que ofrecen sus dispositivos. Esta informó de la detección de 230.000 nuevas infecciones de malware móvil diarias durante 2019 y los primeros meses de 2020 en plataformas que admiten carga lateral como Android.

Otro punto que ha destacado a su favor es la escasa necesidad que tienen los usuarios de iOS de instalar un programa antivirus, algo que ocurre en las plataformas que aceptan la descarga lateral, lo cual genera un coste de US$ 3.400 millones al año en dichos servicios. Y se estima que, en 2021, hay 1.300 millones de dispositivos con una solución de seguridad, cuatro veces más que en 2016, como recoge el informe.

En conjunto, los datos que aporta el informe indican que en los últimos cuatro años. Se han identificado en los equipos Android, de 15 a 47 veces más infecciones que en los teléfonos iPhone.