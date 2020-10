Tite: “Gareca se ganó el respeto porque llevó a Perú al Mundial”

Mediante una conferencia de prensa realizada ayer al mediodía, el entrenador de la selección de Brasil, Tite, se refirió en buenos términos a la ‘Blanquirroja’, a la que puso por encima de Bolivia, su víctima en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

“El desafío es diferente, con un equipo de nivel técnico superior, físico superior y un desafío para nosotros: buscar repetir un patrón. Quizás no con la misma fuerza técnica. Enfrentaremos a un oponente más fuerte en circunstancias más fuertes”, aseguró el estratega de 59 años.

“Físicamente está bien, entrenamos normal hoy y ayer, sin ningún problema“, señaló Tite sobre las molestias que venía aquejando Neymar.

Luego, el ex DT de Paolo Guerrero en Corinthians se refirió a la estrategia del ‘Scratch’. “Cuando el balón sale de la portería rival ya marcamos alto. Es una característica del equipo mantener la posesión del balón. Claro que no tiene sentido tener el balón y no patear al gol. El meter un gol es parte de la confianza del equipo y todo se traduce en ganar”.

Eso sí, el DT evitó dar detalles sobre cómo armará el equipo este martes en el Estadio Nacional. “Tenemos una serie de deportistas de alto nivel, tengo un equipo armado, pero no quiero hablar. Los deportistas lo saben desde ayer. La base permanece, las ideas permanecen. Pero no quiero alertar a Gareca”, expresó.

La capitanía en este encuentro estará en manos de Thiago Silva, a quien Tite elogió por su “alto nivel” y sus “valores morales”.

“Tenemos jugadores con liderazgo de emergencia fuerte. No hay nada definido cómo va a ser (en los próximos encuentros). Hay jugadores importantes que pueden asumir esa responsabilidad“, finalizó.