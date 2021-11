Walter Dueñas, dirigente de los trabajadores del hospital Hermilio Valdizán, aseguró que se encuentran preocupados por la situación generada por la intensa lluvia que afectó las áreas de Hospitalización, UCI y atención de adultos mayores del mencionado centro de salud.

“De acuerdo al reporte que tenemos, las áreas afectadas han sido el área de hospitalización, la parte de UCI, Neonatología y la parte de intervención de adultos, durante la noche, el personal estuvo preocupado porque temían que se pudieran inundar otras áreas”, manifestó.

Asimismo, señaló que la parte más afectada resultó el quinto piso donde se encuentran instalaciones eléctricas.

“Nuestra preocupación es que se vienen las lluvias y esto va a acarrear grandes problemas. Dios quiera que no sea así. Porque si esta situación persiste, puede llegar a causar un incendio o un corto circuito porque ahí están las instalaciones eléctricas. En la parte de la azotea tenemos motores instalados y equipos de aire acondicionado”, dijo.

Por otra parte, Dueñas señaló que en un principio se tenía previsto realizar un expediente técnico con un personal con alta experiencia en hospitales de esta magnitud, pero luego fue cambiado.

“Yo me acuerdo que se tenía previsto hacer el expediente con el arquitecto Tursa. Quien era un conocedor de este tema del Ministerio de Salud. Pero con la llegada de la gestión del doctor Picón esto cambió, no sabemos con qué intención. Entonces hicieron otro expediente y allí están las consecuencias, porque se buscaron una empresa que no tenía mucha experiencia”, recalcó.

El dirigente exhortó a las autoridades a tomar en cuenta al personal de planta ya que ellos podrían aportar algunas soluciones a la problemática.

“Hay que sentarnos a conversar y que convoquen al personal de planta, que por lo menos algo entienden. No es solo que se sienten los ingenieros, deben convocar a todo el personal para aportar un granito de arena. Más ahora que tenemos seis ingenieros que acaban de ingresar a través de concurso que pudieran aportar algo positivo”.