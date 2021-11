Tramo de carretera Maravillas- Carpa se encuentra en total abandono

El Ingeniero Linder Teodoro Leandro manifestó su preocupación por la situación de abandono del tramo de la carretera Maravillas- Carpa. Donde se ha interrumpido el tránsito vehicular por los derrumbes suscitados en los últimos días.

“Desde Monzón hasta Maravillas está pavimentada, pero de Maravillas hasta Carpa son alrededor de 50 kilómetros de tierra, y en ese tramo, la transitabilidad está interrumpida porque ha habido derrumbes y las autoridades no hacen nada, esta en abandono, no hay paso y los transportistas de esta zona se ven perjudicados”, resaltó.

Asimismo, aseguró que esta problemática se viene presentando desde el mes de febrero ocasionando grandes dificultades a la población.

“Desde febrero, esta carretera viene presentando este tipo de inconvenientes y hasta la fecha no se ha hecho nada para solventar. No ha habido presencia del gobierno nacional para hacer la rehabilitación de este tramo. El cual afecta la vinculación de tránsito. Es lamentable que el Estado no se aboque a atender este tipo de situaciones”, dijo.

Teodoro Leandro recordó que este tramo no es el único que se encuentra en este estado, pues el tramo vial de Rancho- Panao, también necesita ser atendido.

Por último, exhortó a Provias nacional y al gobierno regional a solventar este problema vial en la zona de Monzón.