Transportistas piden supervisión a talleres de revisiones técnicas

La dirigente de transportistas de vehículos menores, Teresa Picón Castro, pidió a la SUTRAN y a la Municipalidad de Amarilis, supervisar la plana de revisiones técnicas “Huánuco CP E.I.R.L.”, ubicada en el centro poblado San Andrés, en el distrito de Amarilis.

Según la representante de los transportistas, la empresa de revisiones técnicas tiene la licencia para revisiones de vehículos mayores, mas no para vehículos menores, lo que han hecho solamente es acondicionar para la revisión de vehículos menores y el taller de conversión de GNV es una desgracia”, manifestó Teresa Picón.

A decir de la dirigente, el taller de conversión de GNV, no cumple con las mínimas condiciones para tal objetivo, “es un cuarto no adecuado, no pueden ni entrar las personas, no sé cómo hacen el trabajo ahí”, denunció.

La denuncia fue más allá, porque indicó que habría un contubernio con efectivos de tránsito de la policía nacional, quienes imponen papeletas por revisiones técnicas en el distrito de Amarilis.

Teresa Picón pide a las autoridades competentes supervisar dicha planta y que le exijan cumplir con la certificación correspondiente para las revisiones técnicas y las conversiones de GNV al GLP de vehículos menores.

Te puede interesar