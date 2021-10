Como se sabe, nada en esta vida es infalible, y en el campo de la salud, aunque todo diagnóstico suele estar perfectamente estudiado y monitoreado. La infalibilidad absoluta tampoco existe. Trasplante capilar conoce sus implicaciones

Partiendo de esta base, en la intervención por trasplante capilar se podrían presentar 5 factores principales, para que los resultados finales no sean los esperados. Es decir, de escaso éxito.

1- Cirujanos sin la suficiente experiencia

El trasplante capilar mediante el método F.U.E o D.H.I, es la meticulosidad y la experiencia contrastada, con que debe contar el equipo médico que lo lleve a cabo.

Nos referimos, a que no es un procedimiento nada recomendable para practicantes o residentes. Ya que no reúnen el suficiente nivel de perfeccionamiento que demandará dicha intervención.

Por todo esto, tómate el tiempo para tener la seguridad de que te pondrás en manos de un equipo médico altamente especializado, con suficientes referencias como para que los resultados sean los que esperas.

2- Curas posoperatorias insuficientes

Los cuidados y seguimientos posoperatorios son tan esenciales como la misma intervención. El médico especialista que ha seguido tu caso desde el inicio, y que probablemente haya intervenido en la misma acción quirúrgica, debe dedicarte una consulta para informarte claramente sobre el tratamiento de recuperación a seguir.

Por ello, es importante que no pienses que el tratamiento de trasplante capilar se termina cuando el cirujano te da el alta. Sobre todo porque se pueden presentar diversas circunstancias posoperatorias que deberías saber cómo afrontar.

Por ejemplo, algunos pacientes han referido cierta sensación de picor, tanto en la zona donante como receptora del cráneo. Si ante el síntoma optas por rascarte o lavarte de forma inadecuada, podrías poner en riesgo la supervivencia de los folículos, entre otros desajustes.

Asimismo, resulta vital que sepas cómo reaccionar frente a cualquier principio de infección en la zona intervenida, y sin un seguimiento posoperatorio adecuado, no tendrías los conocimientos para hacerlo.

3- No ser el candidato ideal para un trasplante capilar

Si insistimos en recomendar al paciente que las expectativas previas a la consulta con el dermatólogo nunca deberían ser excesivas, y mucho menos, dar por hecho de antemano que has encontrado la solución definitiva para tu calvicie, es sencillamente porque, aunque no nos guste, no todos somos candidatos óptimos para someternos a un trasplante capilar.

Este extremo te será informado por tu médico especialista una vez tenga los resultados de los análisis y pruebas que revelarán el patrón de alopecia que padeces, la causa por la que pierdes pelo y la influencia de tu historia clínica general.

En principio, la información que reunirá el especialista con estas pruebas previas, sería suficiente para catalogarte como candidato apto o no de cara a la aplicación del tratamiento mediante el método F.U.E. Tampoco puedes descartar que, a pesar de ser un candidato apto, tu médico considere que aún no es el momento para que te sometas al trasplante capilar. Por supuesto, te explicará los motivos de su diagnóstico.

4- Clínicas de trasplante capilar poco honestas

Este cuarto factor puede que genere un cierto grado de indignación en un buen porcentaje de pacientes, sobre todo porque estamos tratando temas de salud.

En líneas precedentes hacíamos hincapié en la inconveniencia de la falta de experiencia de algunos profesionales médicos, pero en este caso, la irregularidad podría proceder de clínicas que no dan demasiada importancia al código de principios de transparencia y honestidad profesional.

Pensemos que el objetivo de una clínica dedicada. a cualquier actividad relacionada con el “curar” y con la “salud”. No puede ser únicamente obtener beneficio económico.

Si no sientes que se cumpla con este trato, sopesa valorar otras opciones. Para confiar en que el equipo médico que lleva tu caso, cumpla con todas las especificaciones médicas, que te prometió previamente a la intervención.

5- Desconocimiento sobre el verdadero resultado final

Un buen número de pacientes, a los que se les ha aplicado el método F.U.E o D.H.I. Se apresuran en calificar el tratamiento, como “fracaso” antes de tiempo. Fundamentalmente esto se produce por el desconocimiento, sobre los tiempos de evolución del procedimiento y sus resultados.

Es importante que sepas que el seguimiento de recuperación post-operatorio, es el más largo de todo el proceso. Requerirá responsabilidad, esfuerzo y cumplimiento de lo pautado por tu parte. Lo más habitual, es que antes de los doce meses no veas verdaderos resultados, Por eso, es conveniente que puedas sacarte todas las dudas respecto a los tiempos, antes de que el especialista de luz verde a tu intervención.