Tres años de investigación: implante que produce insulina para la diabetes tipo 1

La Universidad Rice creó un implante en 3D que produce insulina para la diabetes tipo 1. Es el resultado de tres años de investigación, con la asesoría de la Juvenile Diabetes Research Foundation.

Los científicos liderados por Omid Veiseh y Jordan Miller utilizaron células beta productoras de insulina, a partir de células madre humanas, para crear el implante. Este detecta y regula los niveles de glucosa en la sangre, respondiendo con la cantidad necesaria.

Su principal función

La insulina es una hormona polipeptídica producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Su principal función es permitir la disposición a las células del aporte necesario de glucosa para los procesos de síntesis con gasto de energía.

Por tanto, la persona con diabetes no puede producir una cantidad suficiente de insulina, o no puede utilizar adecuadamente la que produce. Al no haber suficiente insulina, o que la células no respondan, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo.

Con el tiempo, como explican los CDC, esto genera problemas de salud graves, tanto en el corazón, la vista y los riñones.

Cuando la diabetes es tipo 1, el cuerpo no puede producir insulina. Si es tipo 2, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente, imposibilitando el mantenimiento del azúcar en la sangre a niveles normales.