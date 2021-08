Tres deportistas ayer le dijeron adiós a los Juegos Olímpicos con una buena participación, y esta tarde nos toca alentar a Christian Pacheco que competirá desde las 5:00 p. m.

En la madrugada del último viernes 6 de agosto, la delegación peruana continuó con su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En esta ocasión, fue la oportunidad de Mary Luz Andia, Kimberly García y Leyde Guerra, marchistas que debutaron en el torneo.

De las tres compatriotas, fue Mary Luz Andía la que consiguió la mejor posición al ubicarse en la casilla 24; la atleta nacional registró un tiempo de 1:35:25. En tanto que Leyde Guerra acabó en el puesto 36 con un tiempo: 1:38:10.

Lamentablemente, Kimberly García no pudo culminar la competencia por algunos contratiempos físicos, esto a pesar de que en un momento de la carrera se ubicaba dentro de las primeras 15 posiciones.

Es importante señalar, que la italiana Antonella Palmisano fue la que conquistó la medalla de oro en la prueba de 20 kilómetros, ubicándose por delante de la colombiana Sandra Arenas, campeona panamericana, que logró su primera medalla global.

Por otra parte, Christian Pacheco competirá este sábado en la maratón de 42 kilómetros y cerrará la participación de la delegación nacional.

Los Juegos Olímpicos van llegando a su fin y el último peruano en competir será el fondista huancaíno Christian Pacheco, quien se presentará este sábado 7 de agosto (5.00 p. m.) en la prueba de 42 kilómetros a realizarse en el Sapporo Odori Park.

Nuestro compatriota posee el récord panamericano en la modalidad maratón con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 31 segundos, obtenido en Lima 2019 donde logró la medalla de oro. En los Juegos Olímpicos de Río 2016 se ubicó en el puesto 48 con apenas 23 años.

“Estoy a pocos días de mi participación, afinando mi preparación para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos. Mi nivel es el mismo que tenía en los Juegos Panamericanos, aunque es cierto que la pandemia ha sido un tiempo difícil, incluso para nosotros los deportistas, daré todo por el Perú”, señaló el atleta que se hizo un espacio en la disciplina con mucho esfuerzo.

“Definitivamente, el atletismo me ayudó a salir de la pobreza, me dio un giro de 180 grados. Y si antes no me gustaba correr, ahora sí. El atletismo es mi vida, es mi mundo porque gracias a este deporte he tenido y tengo muchas oportunidades de sobresalir y ayudar a mi familia. De niño lavaba carros en un grifo para poder ayudar en casa, donde vivía con mis ocho hermanos y mis padres. Pasábamos momentos críticos”, confesó.