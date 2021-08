La atleta bielorrusa Tsimanouskaya, forzada a salir de Tokio por hablar de su gobierno.

“Pido al Comité Olímpico Internacional que me ayude, me están presionando e intentan sacarme del país sin mi permiso”. Así de contundente se ha mostrado la atleta bielorrusa Krystina Tsimanouskaya cuando su propia federación la ha obligado a abandonar Japón este domingo, debido a unas palabras suyas recientes en Instagram donde hablaba sobre “la negligencia de nuestros entrenadores”.

El viernes, después de que Tsimanouskaya comentara la gestión de la selección nacional de Bielorrusia, los medios del país iniciaron una campaña en su contra. Ahora, la atleta tiene miedo de regresar a Bielorrusia, pero los funcionarios la llevaron al aeropuerto de Tokio por la fuerza.

Tsimanouskaya, de 24 años, se quejó de que hubo problemas de papeleo y que la inscribieron para una prueba para la que no había entrenado, pero en su país consideran que sus palabras son una ofensa.

La atleta señaló que tenía miedo y se negó a coger el avión de vuelta. Este lunes debió participar en los Juegos. “Ellos [los funcionarios del comité olímpico de Bielorrusia] no me explicaron nada. Sólo me dijeron que empaquetara mis cosas. Me compraron un billete y me acompañaron al aeropuerto”, comentó.

Su intención, como recogía ‘Reuters’ y Tadeusz Giczan (Editor Nexta TV) en Twitter, pasa por quedarse en Tokio y pedir asilo. Austria o Alemania parecen sus opciones más factibles según ‘Belarusian Sport Solidarity Foundation’. “No regresaré a Bielorrusia”, dijo a ‘Reuters’ en un mensaje por Telegram.