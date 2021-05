Óscar Ugarte, ministro de Salud, saludó el ofrecimiento de vacunas contra la COVID-19 que dieron a conocer los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), durante el debate presidencial en Chota. Sin embargo, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), aclaró que las farmacéuticas no negocian con partidos ni con candidatos a la Presidencia.

Además, sostuvo que esta adquisición de dosis rusas Sputnik V puede concretarse antes de culminar el actual Gobierno de Transición.

“Las empresas negocian con los Gobiernos, no negocian con las empresas, no negocian con partidos, no negocian con candidatos, incluso no negocian con gobiernos regionales o gobiernos locales, porque el Estado peruano los representa a todos. Entonces no negamos que puedan haber ofrecido, y en buena hora. Lo que va a suceder es que como el Gobierno peruano está en tratativas con Gamaleya, probablemente antes que culmine este Gobierno, ya se habrá cerrado y empiecen a llegar”, dijo.

Durante el debate presidencial en Chota, Pedro Castillo y Keiko Fujimori afirmaron haber conversado con el embajador de Rusia para traer dosis de Sputnik V.

“Hemos garantizado que a partir del 28 de julio tener 20 millones de vacunas”, dijo Pedro Castillo. Mientras que Keiko Fujimori señaló que también conversó con el embajador ruso y tuvo “contacto con todos los laboratorios a lo largo del mundo”.

De otro lado, Óscar Ugarte se pronunció sobre las largas colas registradas durante la vacunación de adultos mayores en la ciudad de Arequipa.

“Que se produzcan aglomeraciones no depende de que reciban menos vacunas, es un problema de organización. Hemos visto lo de Arequipa y, disculpen las autoridades arequipeñas, me parece un error que hayan escogido un solo centro de vacunación.

