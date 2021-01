Un hombre muere dentro de mototaxi esperando atención médica

El taxista Luis Infante Cajas (57) falleció dentro de una mototaxi, en la puerta del Centro de Salud Amarilis, esperando recibir atención medica por parte del personal de esa entidad por más de 30 minutos. El lamentable hecho ocurrió ayer a las 9:30 de la mañana. El cuerpo de Luis permaneció cinco horas en el interior del vehículo.

Su hija asegura que llegó con vida

Su hija, Maricruz Infante Mallma comentó que trasladó a su progenitor desde el paradero 9 del asentamiento humano San Luis, porque tenía dolor de pecho y dificultad para respirar desde el día anterior. “Mi padre llegó con vida al centro de salud, pero no me quisieron atender, porque no había un varón para que lo bajara del trimóvil. Murió por falta de atención”, cuestionó.

La versión de Maricruz, es ratificada por Miguel Casio Huamán, mototaxista que trasladó a Luis, quien dijo que el hombre llegó con vida a la puerta del centro de salud, pero no pudieron bajarlo porque no había un varón. “Él se cogió el pecho y dijo que no podía más, luego se recostó. Las enfermeras vinieron y le tocaron el pulso y dijeron que murió”, comentó

Contrario a ello, la jefa de Recursos Humanos del dicho centro de salud, que no quiso identificarse, dijo que el hombre llegó sin signos vitales a la puerta y el personal acudió ante el pedido de auxilio de los familiares. Además, una enfermera, que tampoco quiso revelar su identidad, dijo que hija y madre se acusaban de ser los responsables de la muerte de Luis.

Janeth Mallma Caballero, esposa de Luis, quien sufrió un desmayo al enterarse del deceso de su marido, dijo que desde hace tres años su pareja sufría de una enfermedad terminal, y esto comprometía su hígado y riñones. “Él no quería venir al hospital. Se trataba en la casa con remedios caseros”, comentó.

