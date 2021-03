Una máquina de goles

Pedro Aquino sigue dando de qué hablar fecha a fecha en el fútbol mexicano, esta vez anotó un gol en la victoria de su equipo el América ante el Tijuana.

Pedro Aquino es uno de los jugadores peruanos que brilla con luz propia en el fútbol del extranjero. A finales del año 2020 ganó la Liga MX con el León y fichó por el América y el último miércoles, destacó en el cotejo de su conjunto ante Tijuana.

Y es que el volante nacional, titular en el América contra Xolos Tijuana por la jornada 9 del Clausura 2021 Guard1anes Liga MX y se encargó de anotar el tanto inaugural de parte de las ‘Águilas’. El mismo llegó con polémica y se decidió vía VAR.

A los 66′, la acción inició de un tiro libre a favor de las ‘Águilas’ que continuó con un mal rechazo de la defensa; para que nuestro compatriota recepcione el balón y de un zurdazo la mandó a guardar. Celebración para los visitantes hasta ese momento, sin embargo, el juez principal decidió anular en primera instancia la anotación.

Posteriormente tras el aviso del video arbitraje (VAR), el árbitro cambió de decisión y si bien existe un pequeño toque con la mano; finalmente esta no fue considerada. Un nuevo festejo para el ex jugador de Sporting Cristal, quien desde su llegada al América ha conseguido no solo consolidarse como titular sino también le ha tomado el gusto por el gol.

Al final, el equipo de nuestro compatriota se llevó el triunfo 2-0 ante el Xolos Tijuana en el Estadio Caliente. El otro gol lo anotó Henry Martín y con ello llegaron a los 19 puntos y siguen en el segundo lugar, a dos unidades del líder Cruz Azul de Juan Reynoso y Yoshimar Yotún, que venció 1-0 a Mazatlán como local.

El volante peruano se refirió a su adaptación al equipo y señaló que recibió la confianza de todos en el club.

“Cuando uno cambia de equipo te cuesta un poco hasta que te adaptas. Jugar en la Ciudad de México no es lo mismo que jugar en León”, dijo tras el partido.

Agregó: “Gracias a Dios me fui adaptando muy bien por la confianza de los compañeros, el cuerpo técnico y la directiva, me hicieron sentir muy bien. Todo es con trabajo, dedicación a lo que te gusta hacer y así te vas adaptando”.

Como se recuerda el ‘León’ lleva dos dianas en su haber con los ‘amarillos’ pues, la fecha pasada también fue clave para el 2-0 frente a Pachuca.