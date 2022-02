UNA TAREA PENDIENTE

Si quisiéramos localizar dónde están los “orígenes de la corrupción” (o la viveza que luego se convierte en ilícito) podríamos ubicarlos en la familia, en la escuela, en la calidad de educación que fomenta el Estado y en la complicidad ciudadana. Veo un acto de corrupción, pero como no es mi caso, me importa un cacahuate. La frase “todo se resuelve con dinero” es infame porque se pone un precio a la solución del problema. El que miente puede incurrir en actos de corrupción. En la escuela se plagia en los exámenes de modo sutil, “inteligente” o descarado; quien no se deja descubrir es un “héroe” digno de admiración: Si alguien ve que un estudiante está plagiando, no lo delata, no dice nada, porque no es su problema y no quiere ser un soplón cuyo costo es la indiferencia, el bullying o el desprecio. A veces, más que respetar las normas de convivencia y regulación social, se nos enseña cómo debemos sacarle la vuelta a la ley o urdir una justificación que linda con la mitomanía, la ficción literaria y lo real maravilloso de

Cien años de soledad

donde Francisco el Hombre tiene más de 200 años, las alfombras vuelan, un gitano rejuvenece por arte de birlibirloque, una hermosa muchacha se eleva en cuerpo y alma al cielo o un hilo de sangre hace un recorrido intrépido por las calles del pueblo advirtiendo un crimen. No en vano existe un refrán ilustrador: “Hecha la ley, hecha la trampa”. Así se aprovechan los vacíos y ambigüedades de la ley. Si a eso se suma la impunidad, el problema está en UCI.