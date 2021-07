Unidad de Hemodiálisis del hospital de contingencia con deficiencias

De acuerdo a un documento al que accedió el diario AHORA, la Unidad de Hemodiálisis del hospital de contingencia presenta una serie de deficiencias. Estas privaciones son de conocimiento de Víctor Espíritu Ponciano, director del nosocomio huanuqueño, pero hasta ahora no son atendidas.

Una de las deficiencias expuestas a este alto funcionario hospitalario es la limpieza de la sala de hemodiálisis, la venta de insumos de hemodiálisis en farmacia, personal de mantenimiento para las averías que surjan durante la prestación de las hemodiálisis. Además, esta unidad carece de materiales estériles para realizar procedimientos médicos que puedan surgir.

En el oficio remitido a dicho director, también se indica que el nuevo hospital no tendrá médico nefrólogo para la atención de la especialidad, debido a que sólo hay un médico programado por día para cubrir la necesidad en la sala de hemodiálisis. Es decir, no hay galeno para la evaluación de pacientes hospitalizados, interconsultas y en Emergencia.

Ante esta problemática, plantearon a Víctor Espíritu la implementación inmediata de un equipo de hemodiálisis periférico. Para ello, se requiere la contratación de un nefrólogo, adquisición de un equipo de ósmosis portátil y dos máquinas de hemodiálisis o la reparación de dos aparatos inoperativos que tienen en la actualidad.

En adición a ello, la contratación de personal de limpieza y de mantenimiento exclusivo para la sala de hemodiálisis del hospital de contingencia. Estos planteamientos aún no están atendidos por la dirección y administración del hospital regional de Huánuco. Mientras ello no ocurra, el nuevo nosocomio no tiene el servicio de diálisis para pacientes hospitalizados.

