¡Uno más a la lista!

Alianza Universidad de Huánuco anunció la contratación de Renato Espinosa por toda la temporada 2020, el delantero viene procedente de UTC.

Alianza Universidad tuvo un 2020 bastante irregular, lamentablemente no pudo encontrar su mejor once luego de la para por la pandemia, el equipo no logró clasificar a un torneo internacional por segundo año consecutivo y eso conllevó a que la directiva estudiantil empiece a armar la temporada 2021 de la mejor manera.

El club huanuqueño a través de sus redes sociales anunció la contratación del delantero ‘ex’ Sporting Cristal, Renato Espinosa Torres, que este año jugó en UTC.

El delantero tiene como pie hábil el derecho, aunque aparte de ser delantero juega también como extremo tanto izquierdo como derecho, y tiene 22 años en la actualidad, con esto la dirigencia aliancista demuestra que está apostando por la sangre joven para la próxima temporada.

Alianza Universidad sería el quinto club en el cual juegue Espinosa ya que antes estuvo en Ayacucho FC, Sporting Cristal, San Martín de Porres y UTC, siendo en este último en la cual destacó y obtuvo una clasificación a un certamen internacional: La Copa Sudamericana.

Espinosa jugó más de 600 minutos en la temporada y anotó 3 goles. El delantero, también con pasado en San Martín, es el segundo fichaje de Alianza Universidad para el 2021. Recordemos que Diego Manicero, ex Carlos Stein, llegó a un acuerdo con el club azulgrana.

Cabe recordar que hasta ahora, el conjunto dirigido por Ronny Revollar anunció las renovaciones de: Diego Morales, Manuel Montero, Juan Cámara, Julio Landauri, Juan Morales y Jack Durán.