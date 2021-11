Era lógico que no continúe en Alianza Universidad después de su desastrosa campaña en la segunda etapa de la Liga 1. Perder la categoría con el cuadro huanuqueño no le dio otra opción al entrenador Julio César Uribe, quien optó por anunciar su alejamiento.

El técnico sostuvo que tenía contrato hasta el 2022, pero en acuerdo con la dirigencia se puso fin al vínculo laboral. Lamentó que los resultados no lo acompañaran, aunque precisó que él no armó el equipo. Mencionó que no todos los jugadores estaban en un mismo nivel de competencia.

Además, habló del altercado que tuvo con el jugador Jack Durán que pateó la silla que estaba al lado de Julio César Uribe como parte de su descontento tras ser cambiado 15 minutos después de haber ingresado. El futbolista salió ofuscado profiriendo insultos contra el técnico en el partido contra Ayacucho FC.

“Lo abracé en el hotel, se echó en mi hombro y conversamos, fue muy emotivo. Entendí su reacción. Le doy la razón. Tranquilo hijo, le dije que lo valoro mucho, y se volvió a echar en mi hombro”, dijo Uribe.

Agregó que él también se disculpó y valoró que el volante haya comprendido su decisión de cambiarlo. “Para mí, esa es mi verdadera fortuna, son mis trofeos emocionales, la comprensión del lado humano de los jugadores por las reacciones que puedan tener en determinadas coyunturas”.

Finalmente, aseguró que el tema con Durán “está superado”. Le deseó suerte a Alianza Universidad en la Liga 2. Consideró que el club huanuqueño es una institución modelo que debería regresar a Primera.